Jiolahy telo nitondra basim-borona vita malagasy niditra nanafika tany Anosimanjaka Ankazobe, ny alakamisy teo tamin’ny 9 ora alina. Rangahy iray 40 taona, mpamboly, no notifirin’ny jiolahy. Lasa tsy nitondra na inona na inona ireo taorian’izay. Nizotra niatsinanana nihazo an’ Antanetibe Anativolo ireo nahavanon-doza. Nidina any an-toerana ny zandary avy ao Ambolotorakely nanao ny fanadihadiana.

Dahalo ampolony nirongo fitaovam-padiana sy basy no nanafika tao Beadabo Bekily, ny alakamisy teo, tamin’ny 9 ora alina. Omby 50 no lasan’ireo dahalo. Olona iray lasan’izy ireo natao takalon’aina ary olona iray hafa kosa no maty. Navotsitr’ireo dahalo ilay takalon’aina niaraka tamin’ny omby iray. Zandary valo avy ao amin’ny borigady Beraketa niaraka amin’ny fokonolona nanao ny fanarahan-dia.