Toamasina : deux marchés incendiés en 10 jours

Toamasina n’a pas été épargnée par la vague d’incendies recensés partout dans toute l’île. Pas plus tard que la semaine dernière, un bazar de Valpison a subi les ravages des flammes. Ce qui y fait deux bazars incendiés en dix jours seulement. Une situation qui n’a pas laissé indifférentes certaines personnes, à l’instar de Juliana Ratsiraka qui a fait dons de quelques matériaux de construction, notamment une cinquantaine de tôles et 20 kg de pointes. Cette dernière a préféré donner des matériaux de construction et non des vivres pour que les victimes puissent reconstruire leurs toits rapidement et reprendre le travail. A noter que Juliana Ratsiraka a déjà offert plus de 40 tôles au marché l’an dernier lors du concours «Bazar madio», notamment du marché le plus propre.