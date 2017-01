Tennis de table : Jean Herley A. rempile

Candidat unique à sa propre succession, Jean Herley Ambinintsoarivelo a brigué un autre mandat au terme d’une élection, précédée de guerre de communication, samedi dernier, au siège du Comité olympique malgache (Com) à Ivandry. Six ligues sur les six votantes (Alaotra Mangoro, Amoron’i Mania, Atsinanana, Analamanga, Haute Matsiatra et Vakinankaratra) ont misé sur l’expérience de l’actuel président de la Fédération malgache de tennis de table (FMTT).

En effet, les deux autres candidats ont décidé de faire une croix sur leur candidature. Il s’agit du docteur Habib et de Jean Chrysostome Rakotonirina qui ont déjà tiré la sonnette d’alarme à l’endroit des responsables concernés sur le micmac autour de cette élection «précipitée». Ces derniers ont tout de suite emprunté la porte de sortie, suite à une mésentente avec quelques membres de la fédération. Cependant, ils ont promis de ne pas boycotter l’élection, peu importe les résultats. Par contre, ils tenteront de donner l’exemple d’une bonne gestion et redorer ainsi le blason de la discipline via des activités qui n’ont rien à envier

à celles organisées par la FMTT.

Rojo N.