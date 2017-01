Tennis – Afrique Australe : Madagascar pointe à la 2e position

La campagne a été enrichissante sur tous les plans pour la délégation malgache qui est à la conquête de l’Afrique australe pendant le championnat U14 et U16 à Windhoek, Namibie. Avec 1.200 points à son compteur, Madagascar est à la seconde position derrière l’Afrique du Sud et devant l’île Maurice.

La moisson a été bonne. Toky Ranaivo est sacré champion d’Afrique australe chez les U14 garçons. La tâche n’a pas été facile pour le fer de lance de la Grande

île face à Connor Kruger. L’entraîneur national Dina Razafimahatratra parle d’un match marathon et c’est le cas de le dire vu le score enregistré à la fin de la partie (7/5 ; 5/7 ; 7/6 (3)). Une victoire non usurpée pour l’une des graines de champions de Madagascar qui ont des atouts à faire valoir sur les courts africains.

Pour ce qui est du championnat par équipe, Madagascar s’est bien défendu pendant la première journée chez les U16 filles. En simple, Tsantaniony et Finaritra ont respectivement battu Tsiang Tsegofatso et Thato Madikwe. En double, Fitia Ravoniandro et Finaritra ont enfoncé le clou contre les joueuses susmentionnées. Notons que cette compétition par équipe se joue en poule unique chez les U16 filles avec la présence de l’Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe et le Botswana.

La finale double s’est déroulée au bonheur des sœurs Ranaivo et à la grande déception de la paire Toky-Lanja chez les U14. Ces derniers se sont inclinés devant Rohan Loubser et Connor Van Schalkwyk en trois sets (4/6 ; 7/5 ; 5/10) tandis que Mialy et Narindra Ranaivo ont disposé de la paire sud-africaine Gabriella Broadfoot-Christine Kruger par 3/6 ; 6/4 ; 11/9. Notons que ceux qui sont classés jusqu’à la 7e place sont qualifiés pour le Championnat continental prévu en mars prochain en Afrique du Sud.

Rojo N.