Sécurité en Afrique : Madagascar insiste sur la sécurité maritime

L’axe sécuritaire constitue l’un des chapitres phares dans les relations qu’entretiennent l’Afrique et la France et qui a été notamment évoqué lors du Sommet de Bamako du 13 au 14 janvier dernier. Les deux parties ont d’ailleurs mis en avant leur volonté d’accentuer leur partenariat sur tous les plans pour sécuriser les frontières de chaque pays.

Dans cette optique, Madagascar entend saisir la présence du Centre de fusion d’information maritime (CFIM) pour contribuer à la sécurité dans la zone océan Indien, mais aussi pour développer, à fortiori, son économie.

C’est en tout cas, le plaidoyer effectué par la partie malgache lors du Sommet Afrique- France où la sécurité, la démocratie et le développement ont pris une place particulière.

En faisant référence au CFIM, le Premier ministre Olivier Mahafaly, dans son discours, a indiqué : « Compte tenu de sa situation géographique, Madagascar accorde une importance capitale à la sécurité maritime et plaide en faveur de la mise en œuvre effective de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans ».

Intégration régionale

En effet, les participants au Sommet ont estimé qu’il est essentiel de ne pas négliger tous les points focaux relatifs à la libre circulation des biens et des personnes dans le continent africain, en l’occurrence la sécurité maritime. C’est le cas de l’océan Indien où grand nombre de navires à vocation commerciale circulent tout au long de l’année.

Le CRIFM, dont la vocation première est de collecter et centrer les informations sur la circulation maritime dans la zone de l’océan Indien, jouera ainsi un rôle majeur et la Grande île sera aux premières loges pour scruter de près les informations collectées. La délégation malgache note par ailleurs que la sécurisation des voies de transport maritime constitue non seulement le garant de l‘intégration régionale, mais également l’intégration des économies des Etats insulaires à l’économie mondiale.

Engagements de la France

Toujours au niveau sécuritaire, à l’issue du Sommet de Bamako, la France entend, pour sa part, revoir à la hausse ses engagements pour l’Afrique. En décembre 2013, elle a formé 20.000 militaires africains, aujourd’hui 65.000 soldats, soit plus de 21.500 par an en moyenne et parmi eux figurent des forces sécuritaires malgaches bénéficiant d’une formation pointue. Le président français François Hollande a, en effet, estimé que ce nombre sera probablement revu à la hausse dans les années à venir.

Jao Patricius