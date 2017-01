Secteur minier : réorganisation de la gestion des permis

Les failles dans la délivrance des permis miniers entraînent l’importante désorganisation au niveau du secteur ces dernières années, a annoncé Ying Vah Zafilahy, ministre auprès de la Présidence en charge des Mines et du pétrole, samedi denier.

Deux tiers des permis miniers délivrés par l’Etat avant la suspension de 2010 sont des Permis réservés aux petits exploitants (PRE) et destinés aux ressortissants malgaches. La facilité d’accéder à ce permis a entrainé un comportement spéculateur chez les opérateurs. C’est l’un des facteurs de désorganisation actuellement, d’après le ministre de tutelle.

« Les frais d’administration minière par carré minier pour les PRE sont de l’ordre de 8 000 ariary. Il s’agit d’une somme dérisoire par rapport à l’enjeu des activités réalisées par l’exploitant. Une situation qui a eu un effet psychologique chez les opérateurs et a entraîné la spéculation que le ministère doit actuellement gérer, à l’instar de plusieurs problèmes rencontrés dans ce secteur », a avancé récemment Ying Vah Zafilahy, ministre des Mines et du pétrole lors de l’atelier de restitution sur la réforme du code minier et pétrolier, à Ampefy.

D’après ce responsable, « La cession du permis durant la période de transition a attiré des opérateurs qui ne sont pas forcément professionnels dans le pays. Pourtant l’annulation d’un permis ne dépend que de deux raisons seulement : le non paiement des frais d’administration minière et le non paiement des redevances minières ».

Trafic illicite

Par ailleurs, la recrudescence des trafics illicites a fait partie des sujets discutés durant cet atelier de restitution. « On compte près d’un million d’exploitants miniers illicites au niveau national actuellement. Cela cause d’énormes pertes financières pour l’Etat, sans parler des dégâts environnementaux. C’est pourquoi, seules les trois grandes compagnies minières présentes à Madagascar contribuent réellement aux 2,12 % du PIB national, qui est la part du secteur minier. Alors que les activités d’extraction devraient contribuer à hauteur de 30% au PIB national ». Pour cela, l’Etat compte effectuer la traçabilité statistique des activités minières dans le pays.

Après cet atelier de restitution, des ateliers provinciaux sur la réforme du code minier et pétrolier seront organisés, ainsi que les rencontres avec d’autres ministères concernés, notamment le ministère des Finances et du budget, celui de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’Agriculture. Une consultation au niveau des collectivités territoriales décentralisées, des organismes rattachés, des membres de la société civile et des opérateurs est également en vue, d’après le ministère de tutelle.

Riana R.