Resaky ny mpitsimpona akotry : maika raha any amina tany tsy misy fanjakana

Handoza ity firongatry ny mponina ity eo amin’ny fanondrota-tena ho samy tompom-pahefana amin’ny anaran’ny vahoaka ny tsirairay sy ny maromaro nohon’ny fiheverana fa tsy mahefa ny adidiny ny fanjakana.

Na atao hoe tsy mahavita azy ny fitondrana eo amin’ny fampijorona ny fahefany amin’ny fandaminana ny fiarahamonina, na misy aza ny fitrangan’ny tsy rariny nohon’ny fahafahan’ny matanjaka sy ny mahery hanao izay danin’ny kibony arak’izay mahasoasoa azy, ny fironana any amin’ny fandikana ny lalàna velona amina samy fanaovana lalàna tena dia manome vahana ny fiorenan’ny fanjakan’ny baroa. Mitombona ny ahiahy mikasika ny tsy fisina intsony mpiaro sy fefy ahafahana anankinana ny fiarovana ny olona sy ny fananana anoloanan’ny firongatry ny hetraketraka sy herisetra. Samy hiaro tena samy anao valifaty, izay malemy no manefa takaitra izay tompon’ny ditra no hany mahazo rariny ! Na ela na aingana tsy maintsy mifanena amina maditra sy matanjaka nohy ny tena. Toy ny fiverenana amina fiarahamonin’ny biby.

Efa lasa lavitra ny fomba fihetsiky ny andian’olona sasantsasany, tsy vitan’ny fikasana hanao fitsarana amoron-dàlana izay fandinganana lalàna, tsy vitan’ny fanoherana ny mpitandro filaminana miaro ny tsy fanefana an’izany heloka izany, fa tonga hatrami-na fanafihana ny tobin’izy ireto sy ny fandantsahan-drà an’izy ireo. Tompon’andraikitra ny fitondrana

amin’ny fanamelohana ny andian’olona nanota bevava toy izany, tsy vita eo anefa ny adidiny. Asa raha ahatonga saina azy ireo izany fanefan’ny mponina heloka diso fetra izany izay mitory fiampangana ny tsy fahampin’ny tantana ampisy ny fandriampahalemana.

Ny fahamafisan-tsofin’ny mpitondra anefa tsy manome bahana ny fandiganana lalàna ka ny kely ananana indray ve no ravaravana ? Setrin’izany hoy ny sasany, rehefa manify loatra ny eo ampelan-tanana dia toy ny tsy misy vidiny maivan-danja mihoatra amin’ireo maro tsy ananana. Olom-bahoaka anie ny mpitondra, noho izany azy no mifehy azy ireo. Mendrika ny mpifidy ny olom-boafidiny, azy no mitandrina mba tsy hirona ho olom-boavidy raha hafa ireo ametrahany ny fitokisany.

Léo Raz