Peste : deux décès suspects à Fiadanana Ambohimahasoa

L’épidémie de peste fait encore des ravages. Après Befotaka Atsimo, le district d’Ambohimahasoa, dans la région Matsiatra Ambony, a enregistré des cas suspects de peste. Le ministère de la Santé annonce avoir déjà maitrisé la situation.

Les premiers cas suspects ont été enregistrés à la fin de l’année. Selon les informations émanant de la Brigade de la Gendarmerie locale, deux personnes seraient décédées dans la Commune rurale de Fiadanana, district d’Ambohimahasoa, probablement des suites d’une épidémie de peste. Ces dernières ont présenté des symptômes similaires à la peste, notamment une forte fièvre et des ganglions sous les aisselles. «Ayant déjà reçu des traitements au sein du centre de santé local, ces premières victimes auraient succombé une fois sorties de l’hôpital», a informé le commandant de Brigade de la Gendarmerie de Camp Robin, Manahira Richard, joint hier au téléphone.

Notre source a annoncé que sept autres décès sont survenus dans cette localité, selon des renseignements qui lui sont parvenus. Une information vite démentie par le ministère de la Santé. Le directeur de la Veille sanitaire et surveillance épidémiologique (DVSSE), le Dr. Mahery Ratsitorahina, a affirmé lors d’une conversation téléphonique que la situation est maîtrisée. Sans donner plus de détail ni de statistique officielle concernant ce cas. «Dernièrement, deux autres cas suspects ont été testés négatifs via le Test de diagnostic rapide (TDR), mais pour être sûr de ce résultat, une analyse bactériologique auprès de l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) a été effectuée», a-t-on appris.

Surveillance épidémiologique

Avec ces cas suspects, l’effectif des décès liés à la peste pourrait augmenter. Depuis le début de la saison de peste, près de 78 cas ont été enregistrés et une dizaine de décès, notamment à Manjakandriana, Ankazobe, Anjozorobe, Itasy, Ambositra, Andramasina, Tsiroanomandidy et Befotaka Atsimo. Le cas à Fiadanana pourrait gonfler ces statistiques.

Tout compte fait, une équipe sanitaire poursuit la surveillance épidémiologique sur place, comme ce sera également le cas à Befotaka. «Pour cette cause, une descente à Befotaka et ses environs se prépare actuellement», a informé le Dr. Mahery Ratsitorahina.

