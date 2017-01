Noraisin’ny Banky iraisam-pirenena Ravalo

Efa any Etazonia hatramin’ny herinandro teo ny filoha teo aloha, Ravalomanana. Noraisin’ny filoha lefitry ny Banky iraisam-pirenena, misahana an’i Afrika, i Makhtar Diop sy i Hafez Ghanem misahana an’i faritr’i Moyen sy Afrika Avaratra ny tenany ny faran’ny herinandro teo. Notanterahina tao amin’ny foiben’ny Banky iraisam-pirenena ao Washington DC ny fihaonana. Fantatra tamin’izany fa ho avy eto Madagasikara ity filoha lefitra misahana an’i Afrika ity, ny faran’ny volana janoary ho avy izao. Anisan’ny hotsidihiny amin’ izany ny any Nosy Be.

Ankoatra izany, nihaona amin’ireo malagasy miasa sy monina ary mila ravinahitra (Diaspora) any Etazonia koa ny filoha teo aloha. Anisan’ ny anton-diany any amin’ity firenen-dehibe ity ny fanatrehana ny fametrahana ny filoha amerikanina vaovao faha-45, i Donald Trump. Hotanterahina ny 20 janoary ho avy izao izany ary hanotrona izany koa ireo ambasadaoro maherin’ny 180 maneran-tany, ankoatra ireo olobe nasaina manokana.

Synèse R.