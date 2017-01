Malnutrition chronique : Itasy enregistre un taux de 53%

La malnutrition chronique atteint un taux de 53% dans l`Itasy, de source auprès de l`Office régional de la nutrition (ORN) de cette région.

La situation n’est pas réellement alarmante, mais force est de dire que par rapport à la moyenne nationale, le taux susmentionné est assez élevé, surtout pour une région réputée grâce à sa production de céréales et son élevage de bétails.

La mentalité des habitants d’amasser le plus d’argent possible, en vendant presque la totalité de leur production, sans se préoccuper de leurs besoins propres en nutrition, a été parmi les causes principales de cette situation. A la longue, cette pratique oblige les familles à vivre dans la précarité, d’autant que le coût de la vie ne cesse d’augmenter.

Appui de la RSA

Dans la poursuite de ses interventions, l’ambassade d’Afrique du Sud à Madagascar (RSA), en collaboration avec l’Office national de nutrition (ONN) et le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC), viennent de faire une descente dans cette région. Cela à travers un appui social qui s’est traduit par la distribution de farine enrichie et de pâtes d’arachide.

«Cette contribution est une reconnaissance envers Madagascar qui a accueilli nos refugiés politiques à l’époque de l’apartheid», a souligné l’ambassadrice de la RSA à Madagascar. Et ce n’est qu’un début car l’Afrique du Sud a promis d’autres soutiens.

Au total, 1 800 personnes, dont des enfants et des femmes allaitantes ou enceintes, sont concernées dans cette intervention de la RSA.

Sera