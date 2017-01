Madagascar en grave difficulté : le président de la FJKM invite à la prière

Seule la prière peut sortir Madagascar de l’ornière. Telle est en résumé, la prédiction d’Irako Ammi Andriamahazosoa hier à Antsonjombe à l’occasion d’un culte pour la famille et les activités 2017 de la FJKM.

Le pays est en grave difficulté, mais il faut avoir la foi et élever des prières pour la nation. Dans un Coliseum plein à craquer, le chef de la FJKM a lancé un appel à la prière pour Madagascar.

A cause de l’insuffisance de la pluie, le pays risque actuellement de manquer d’eau. Mais, Irako Ammi A s’en remet à Dieu et invite tous les chrétiens d’être en communion. « Nous pouvons faire quelque chose pour notre pays, prions car Dieu peut sauver notre nation », a-t-il prêché. Outre la pauvreté, l’insécurité, la corruption et les trafics en tout genre, la sécheresse due au changement climatique menace également la Grande île.

Le président de la FJKM appelle ainsi toutes les personnes se sentant concernées par les maux du pays à se joindre à lui. Le rendez-vous est prévu, mercredi prochain, à la FJKM Isotry fitiavana. La foi et la prière peuvent déplacer des montagnes.

La FJKM en question

Dans tous les cas, Irako Ammi a profité de l’occasion pour rehausser l’image de la FJKM qui fixe comme objectif, « De couvrir et d’atteindre toutes les régions de Madagascar », a-t-il fait savoir. Pour l’heure, près de 6.700 temples de la FJKM sont implantés dans toute l’île pour 1.250 pasteurs seulement.

« Nous devons redoubler d’efforts », a-t-il ajouté.

Quant à Hery Rajaonarimampianina, « Les chrétiens devront être les premiers à lutter contre la corruption, l’insécurité ou encore les violences de tout genre ». « Bien que nous n’ayons pas toujours les mêmes visions des choses, nous devrons exploiter le fait que le pays possède un grand nombre de chrétiens pour changer la situation », a-t-il conclu. D’autres personnalités, principalement de la FJKM, ont également été présentes lors de la cérémonie, notamment la maire de la capitale, Lalao Ravalomanana.

Tahina Navalona