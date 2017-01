Kandidà ho filohan’ny Caf i Ahmad… : votsotra, tsy horaisintsika indray ny Can Total 2017

Mety misy ifandraisany ? Tsy hampiantrano indray ny Can latsaky ny 17 taona taranja baolina kitra (Can Total U17) i Madagasikara, araka ny tapaky ny fivoriana natao tany Libreville, Gabon ny 12 janoary teo. Etsy andaniny anefa, kandidà hofidina ho filohan’ny Caf ny loholona, Ahmad.

Midika fa tsy mbola laharampahamehan’ny fanjakana ny kitra. Tsy horaisintsika ary votsotra teo an-tanantsika ny handraisana izany lalao lehibe izany eto Madagasikara. Anisan’ny anton’izany ny tsy firaharahana ny fanarenana ny kianjaben’i Mahamasina ka tsy nahafenoana ny fepetra afahantsika mandray izany. Inefatra nitsidika teto ny teknisianin’ny Caf ny taona lasa teo nijery ny fotodrafitrasa saingy tsy nety vita izany kianja izany. “Hoesorina amin’i Madagasikara ny fandraisana ny Can 2017 rehefa avy nitsidika tany ireo iraka ary nanao ny tatitra rehetra”, hoy ny tranonkalan’ny Caf. Vita hatreo indray izany ny nofinofintsika handray lalao lehibe sy hiakarana amin’ny dingana ambony tahaka ireny. Mangaihay ireo katitakelintsika mba efa niomana sy nivonona amin’izany lalao lehibe izany. Efa vita ny sary famantarana (logo) momba ny handraisantsika izany. Tsy anisan’ireo afaka mandray anjara intsony ny Barea U17 io na hafindra amin’ny toeran-kafa aza ny lalao. Araka ny fantatra rahateo, misisika mafy ny handray izany i Maraoka. Mbola manana hatramin’ny faran’ny volana izao ireo firenena te handray ny Can U 17 ahafahana mametraka ny antontan-taratasy filatsahana. Mety ho fifandrifiana ihany amin’ny filatsahan’ny filohan’ny federasion’ny baolina kitra (FMF), Ahmad, ho filohan’ny Caf izao nanesorana ny fandraisantsika ny Can izao ? Navotsotra izany lalao lehibe tokony horaisintsika izany mba ho takalom-patsa, vidim-pihinanana ?

Zana-tohatra iray aza tsy afaka isika…

Hatreto rahateo, kandidà roa no hany hifaninana. Eo ny filoha amperin’asan’ny Caf, ilay kameroney, Issa Hayatou, 70 taona amin’izao fotoana izao. Nitantana nandrindra ny 28 taona ity andry iray ho an’ny kitra afrikanina ity. Eo koa ny filohan’ny FMF, i Ahmad. Hatao ny volana marsa ho avy izao any Addis-Abeba ny fifidianana ka hitantana hatramin’ny 2021 ny filoha ho lany eo. Mbola afaka mirotsaka manao fe-potoam-piasana telo hafa koa avy eo.

Ho tonga amin’izany ve isika…Zana-tohatra iray aty Afrika aza tsy afaky ny Barea na koa ireo solontenantsika eo amin’ity kitra ity…

Randria