FJKM : 150 taona naha tsangambaton’ny martiora ny Tranovato Ambatonakanga

Hanamarika fotoan-dehibe ny FJKM Tranovato Ambatonakanga sy ny mpino kristianina rehetra mihitsy, ny alahady izao. Feno 150 taona katroka amin’io ny naha tsangambaton’ny martiora ity trano fiangonana ity. Hanetriketrika ny fiderana an’Andriamanitra, amin’ny alalan’ny hetsika samihafa.

22 janoary 1867-22 janoary 2017. 150 taona lasa, raha tonga ny alahady izao, no nitokanana ny trano fiangonana FJKM vaovao eo Ambatonakanga. Iray amin’ireo fiangonana efatra natao tsangambaton’ny martiora izy ity ary izy mihitsy aza no namboarina sy vita voalohany. Ny eny Ambohipotsy, Ampamarinana ary Faravohitra ny telo hafa.

Efa nosantarina tamin’ny 14 aogositra 2016 ny fanamarihana ity tsingerintaona goavana ity, izay mifototra amin’ny teny faneva hoe « Ianareo no fanasin’ny tany » (Matio 5 : 13a). Natao tsangambato ny Tranovato Ambatonakanga, noho izany, trano fiangonana FJKM ihany koa no naorina ho tsangambaton’ny fankalazana. Tsy iza izany fa ny FJKM Fanasina Orimbato Ambohimanjaka, any amin’ny faritra Amoron’i Mania. Notokanana tamin’ity fotoam-panokafana ity io trano fivavahana, nandaniana hatramin’ny 80 tapitrisa Ar, io.

Ho ivon’ny fankalazana kosa ny amin’io alahady 22 janoary io. Ny asabotsy teo anefa, efa nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena amin’ny taranja baskety sy ping-pong, tao Ambatonakanga ihany. « Fotoam-pivavahana lehibe kosa ny amin’ny alahady ka hisy ny fitokanana takela-bato fahatsiarovana. Ho faranana amin’ny fiaraha-misakafo kosa ny fotoana », araka ny fanazavan’ny filohan’ny kômitin’ny fankalazana, Andriamiandravola Mamy.

Tsy hijanona hatreo ny hetsika ho fanamarihana izao faha-150 taona naha tsangambaton’ny martiora ny Tranovato Ambatonakanga izao. Ny 12 febroary, hisy ny mariazy « volamena » ho an’ireo naharitra 50 taona noho mihoatra ao anatin’ny fanambadiana kristianina. Hotohizana amin’ny fanokanana mpandray fanasan’ny Tompo izany, ny 8 jona. Nomarihin’ny mpitandrina, Razafiniarivo Fidison Maxime, fa andiany miavaka ity, satria olon-dehibe avokoa ireo horaisina. Ny asabotsy 5 aogositra, mialoha ny fetin’ny taranaka, kosa, hisy ny fanamasinana mariazy miara-mizotra.

FJKM Tranovato Ambatonakanga : harem-bakok’i Madagasikara

Ny Tranovato Ambatonakanga no fiangonana malagasy voalohany naorin’ny misionera, ny taona 1831. Nony tonga teo amin’ny fanjakana anefa Ranavalona I, norarany ny fivavahana kristianina ary anisan’ireo nakatona ny teo Ambatonakanga, izay natao tranon-tsoavaly mihitsy aza, tamin’izany fotoana izany.

Ny alin’ny 13 hifoha 14 aogositra 1837, nogadraina tao Rasalama, nialoha ny nandefonana azy. Rehefa tafaverina teto ny misionera ka tsy voarara intsony ny fivavahana kristianina, ny taona 1862, nanapa-kevitra izy ireo fa hanorina tsangambato ho fahatsiarovana ireo martioran’ny finoana. Nosafidina voalohany Ambatonakanga.

Araka izany, mifamatotra amin’ny tantaram-pirenena ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. Ankehitriny, anisan’ireo toerana manan-tantara tsy maintsy tsidihan’ny mpizahatany izy, satria efa neken’ny fanjakana fa anisan’ireo harem-bakok’i Madagasikara.

Landy R.