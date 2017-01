Droits des travailleurs : Matsiatra Ambony formée

La ville de Fianarantsoa a hébergé la session de formations pour la région Matsiatra Ambony, organisée par la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps). Cette session, qui s’est déroulée la semaine dernière et durant trois jours comme à l’accoutumée, a été axée sur les voies et moyens pour améliorer la gestion des dossiers des travailleurs et les relations entre la Caisse et ses partenaires. Elle constitue également une occasion pour les participants de constater de visu les bonnes pratiques pour remplir un dossier destiné à la Cnaps.

Il est ressorti de l’atelier de formations que des mesures spécifiques doivent être prises concernant le salaire des employés de courte durée (ECD), comme c’est le cas pour le versement de leur cotisation à la Cnaps, pour qu’ils puissent bénéficier de leurs droits sociaux. Au cours de l’atelier, les représentants des organismes publics ont émis le souhait de bénéficier d’un accroissement de leur budget qui devrait être versé à temps pour qu’ils puissent respecter les droits des travailleurs.

Ils ont également avancé l’idée d’alléger les procédures concernant les dossiers. Pour les participants, il serait souhaitable que la Cnaps et le Trésor public harmonisent leurs procédures. Enfin, ils aspirent à ce que la cotisation du 4ème trimestre soit payée le mois de décembre et le mois de janvier. Des requêtes qui leur permettront de payer les cotisations des employés à temps, pour que ces derniers ne soient pas victimes de non-droit, notamment les ECD.

Fahranarison