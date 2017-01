Délestages : Mahajanga au bord de la révolte

La grogne monte au sein de la population de Mahajanga suite aux délestages de longue durée dont elle est victime.

Des rumeurs sur une éventuelle organisation de manifestations publiques contre les délestages circulent depuis quelques jours dans la ville de Mahajanga. Les 26 fokontany de la ville se trouvent privés d’énergie électrique à longueur de journée depuis une trentaine de jours malgré l’annonce de la fin des délestages faite par les hauts responsables de la Jirama récemment.

Les usagers doivent vivre neuf heures de coupures quotidiennes d’électricité, généralement de 5 heures à 21 heures dans la Cité des Fleurs. Le ras-le-bol commence à se faire sentir dans les quartiers à cause du handicap lié au rationnement de l’approvisionnement en énergie électrique par la société distributrice qui n’arrive plus à satisfaire les besoins de ses clients. Des activités professionnelles doivent être ainsi suspendues faute de courant électrique, accentuant la crise au sein de plusieurs familles en plus de l’insécurité liée à l’absence d’éclairage adéquat.

Manou