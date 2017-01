Dans le cosmos

Mahaleo – Rendez-vous en février

Comme déjà prévu, le groupe Mahaleo inaugurera ses 45 ans de scène, ce 19 février, au palais des Sports et de la culture à Mahamasina. Dadah, Fafah, Bekoto et ses compagnons de route vont retrouver leurs inconditionnels fans, non seulement pour souffler sur scène leurs 45 bougies mais surtout pour marquer la Saint Valentin. S’ensuivra une tournée nationale. «Le groupe Mahaleo a été le témoin d’une grande période de l’histoire. Cette tournée renouvellera notre engagement en matière de redevabilité envers le pays et le peuple malgache», a fait savoir Dama.

Silo – Magistral à l’Is’art galerie

Le chiffre 13 est au centre de nombreuses superstitions surtout quand il est associé au vendredi. Mais Silo, qui a donné son premier concert vendredi soir à l’Is’art galerie Ampasanimalo, ne semble pas de cet avis. « Vendredi 13 » est parmi les multiples

projets que Silo développe. C’est un rendez-vous périodique de l’artiste avec sa personne, et qui lui permet de développer l’étendue de sa musique. C’était un show qui a mis en avant ses multiples facettes : sa performance sur scène, ses compositions, son côté multi instrumentistes : au piano, à la guitare, à la basse, et au chant.