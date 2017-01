Can 2017 : hifanandrina i Cote d’Ivoire sy Togo

Hiaka-tsehatra ny sokajy C amin’ity anio ity eo amin’ny Can, taranja baolina kitra ka hifanandrina any amin’ny kianjan’ i Oyem anio amin’ny 7 ora hariva, ny Elefanta Ivorianina sy ny Les Eperviers avy any Togo. Tompon’ny anaram-boninahitra farany eo amin’ny Can i Cote d’Ivoire ary anisan’ireo ekipa tsara toerana mety mbola handrombaka izany indray amin’ity any Gabon ity. Ho an’ny Togoley kosa, fanimbalony izao hiatrehan’izy ireo ny Can izao.

Aorian’izany, hifampitady ny Léopards-n’i Kongo (RDC) sy ny Lions de l’Atlas-n’i Maraoka Efa indroa nahazo ny Can ny taona 1968 sy ny 1974 Kongoley raha indray mandeha kosa ny Maraokanina, ny taona 1976.

Raha tsiahivina kosa ny vokatra teo anivon’ny sokajy A, ho an’ny faran’ny herinandro teo. Nirava sahala avokoa ny lalao. 1 noho 1 ny fihaonana teo amin’ny mpampiantrano, Gabon sy i Ginea Bisao. Nampiditra ny baolina ho an’ny Gaboney i Aubameyang ary efa tany amin’ny fe-potoana fanampiny, minitra vitsy mialoha ny hiravan’ny lalao ny baolina tafiditr’i Juary Marinho Soares ka nahalasahala ny isa.

Mbola ady sahala, tamin’io isa io ihany koa ny fihaonana teo amin’ny Liona tsy voafolaka avy any Kameronina sy ry zareo Borkinabe.

