Caisses de retraite : alignement des cotisations

Plusieurs décrets relatifs à la réforme du système de pensions à Madagascar ont été adoptés en conseils des ministres et du gouvernement, la semaine dernière. Il s’agit de la hausse de la cotisation dans la Caisse de prévoyance de retraite (CPR) pour les agents non encadrés et celle de la Retraite civile et militaire (CRCM) pour les fonctionnaires et les militaires ainsi que les nouvelles dispositions relatives au maintien en activité des agents de l’Etat.

Ces nouveaux taux sont appliqués aux agents de l’Etat en service et ceux qui optent pour le maintien en service, a précisé la Direction générale de la gestion du personnel de l’Etat (DGGFPE), dans un communiqué publié vendredi dernier.

En effet, « L’agent de l’Etat en position de maintien en activité est tenu de cotiser auprès de la Caisse de retraite civile et militaire et pourra jouir de ses droits à pension au moment où il cessera définitivement son activité. Il s’agit d’une nouveauté adoptée dans le cadre de la réforme, étant donné qu’auparavant, les agents de l’Etat en maintien ne cotisaient plus », souligne cette note.

Riana R.