By Pass : Taxi-be sy 4×4 an’ny minisitera nifandona nanapaka tongotr’olona

Loza etsy, loza eroa! Miseho lany hatrany ny lozam-pifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena. Taxi-be, taksiborosy samy sorona avokoa noho ny fandehanana mafy…

Fiara taxi-be iray Sprinter zotra mampitohy an’ny Alasora sy Behoririka nitondra mpandeha nitsangana no sady nijanona tampoka tsy amin’ny fiantsonana handray olona no voadonan’ny fiara tsy mataho-dalana iray marika Ford avy ao aoriany, teny amin’ny By Pass, ny asabotsy teo. Fiara 4×4 izay an’ny minisiteran’ny Atitany.

Lehilahy iray tao anatin’ilay taxi-be, 45 taona no naratra ka tapaka ny ranjony havia.

Nentina avy hatrany teny amin’ny HJRA ny naratra ka ny borigady Ambohimangakely ny manao ny fanadihadiana. Ny fiara roa no samy simba vokatr’ity loza ity. Raha ny fanazavan’ny olona teny an-toerana, noho io fijanonana tampoka io, kanefa fiara samy nandeha mafy ireo niharan-doza ireo. “Tsy mahagaga intsony ny ataon’ny taxi-be, izay efa ho lava manao izay tiany hatao ka mitera-doza hatrany”, hoy ny mpandeha tao anaty fiara.

Taksiborosy nivadibadika

Fiara taksiborosy sprinter iray ao amin’ny koperativa iray avy aty an’Antananarivo hihazo any Mahajanga no nivadibadika tany Anjiajia Mahatsino, ny zoma teo, tokony ho tamin’ny 11 ora sy 50 minitra alina. Voalaza fa vokatry ny fahavakisan’ny kodiarana ankavia aoriana ny nahatonga ny loza. Olona dimy no naratra tamin’izany ary nisy zaza 3 taona iray. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny zandary avy ao amin’ny borigady Andriba izay nanao barazy mba hanao ny “constats” sy famotorana ary nandefa haingana ireo naratra tany amin’ny CSB II Andriba. Nanamafy ny zandary fa tsy fahatomombanana ara-teknika ny nahatonga ny loza. Toe-javatra izay tokony arahan’ny mpitatitra maso tsara mialoha ny hiaingany amin’izay toerana ialany.

Yves S.