Avis trompeur

A la lecture de l’avis des juges constitutionnels publié jeudi dernier, il apparait ainsi fort probable que le pays ne disposera pas d’une opposition officielle, dans sa forme légale, jusqu’à la fin du quinquennat du président.

D’ailleurs, à quoi cela sert d’avoir été élu démocratiquement si l’on se plait à bafouer à tout bout de champ la souveraineté populaire ? L’on ne cesse de nous bassiner sur la légitimité populaire alors que ceux qui ont été élus sont les premiers à ne pas respecter la volonté de la population. Le régime fait une énorme erreur en pensant que l’absence d’une opposition institutionnelle est une gage de stabilité à long terme.

Au contraire, la majorité des forces politiques et de la société civile, même éparpillées, sont conscientes de tout ce qui trame dans ce pays, notamment les scandales de corruption inexpliqués, le non respect de la justice pour ceux qui ont leur passe- droit au palais présidentiel ou encore le favoritisme à grande échelle concernant divers secteurs d’activités clés du pays.

Plus encore, si le régime croit narguer la population à travers de beaux discours et les fausses promesses alors il se trompe. Ce n’est pas parce que leur mécontentement est mis en sourdine que les Malgaches s’avouent vaincus.

Le délestage en trois mois, la lutte contre les trafics de tout genre sans réel plan d’action, ne font plus marcher, la décentralisation tant annoncée, autant de promesses qu’aucun n’a oubliées, si ce n’est ceux qui feignent de continuer à croire pour avoir un quelconque avantage. Et cela, les acteurs savent les faire tourner à leur avantage au moment voulu, qu’ils soient opposants ou non.

Rakoto