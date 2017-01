Attaques a main armée : une bande sévit à Mahitsy

Une bande de cambrioleurs sévit au marché communal de Mahitsy actuellement durant les périodes de délestages. Une opération de sécurisation des lieux est en cours d’élaboration pour éradiquer le mal actuellement.

Une bande de plus de 4 individus munis d’armes blanches a attaqué une gargote au marché de Mahitsy dans la soirée de samedi, profitant de l’obscurité résultant du délestage. L’employée logée dans l’échoppe a été neutralisée par l’un des malfaiteurs lequel l’a menacée avec un poignard dès leur intrusion pour avoir le champ libre. Il a été réalisé après constations des dégâts que la bande a fait main basse sur toute la batterie de cuisine et les accessoires de restauration du lieu. Au cours de la même semaine, une épicerie a fait l’objet d’une attaque presque similaire dans l’enceinte de ce marché communal de Mahitsy, obligeant les responsables à prendre des mesures radicales pour protéger les occupants des pavillons de commerce qui y sont implantés et leurs biens. Des agents de sécurité seront désormais engagés pour des patrouilles de nuit à l’intérieur de l’enceinte, a révélé hier le chef de division du marché de la commune de Mahitsy, Johnny Maminiaina. D’autres éléments travailleront de jour pour appuyer le service des voiries dans l’assainissement, selon toujours ce responsable de la gestion du marché communal.

Vu l’équipement des malfaiteurs opérant dans la zone, les occupants du marché communal souhaitent le renforcement de la sécurisation par la mise en place d’un poste pour des éléments des forces de l’ordre à proximité de l’enceinte.

Manou