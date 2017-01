Association Gazela pour le Développement social #Photos

Association Gazela pour le Développement social – Sortie de 9 Pré-formateurs professionnels à la Commune d’Itaosy le 03 Janvier 2017

«Fanantenana». Io no anaran’ny andiany fahatelo, nahitana ireo tanora sivy mianadahy, nahavita ny fiofanana Pré-formation professionnelle, tao amin’ny fikambanana Association Gazela pour le Développement Social (AGDS), izay manana ny foiben-toerany, eny Ambanilalana Itaosy. Ny talata 3 janoary 2017 teo, tao amin’ny efitrano malalaky ny kaominina Itaosy, no nanaovana ny lanonana nanamarihana ny fahavitan’ny fiofanana nataon’izy ireo, sady nizarana ihany koa ny takelaka fanamarinana mifandraika amin’izany. Fiofanana izay naharitra sivy volana, ahitana ireto taranja manaraka ireto : civisme et citoyenneté, développement personnel, comportement à risque, aperçu sur un métier, français, anglais, mathématiques, informatique. Hiditra avy hatrany amin’ny sehatry ny fiofanana araka asa ireto tanora ireto taorian’ny nahavitany io fiofanana « pré-formation professionnelle » io. Fiofanana izay natao hamerenana sy hampiakarana ny faripahaizan’izy ireo, mialoha ny tena hidirany eo amin’ny sehatry ny fiofanana araka asa. Marihina mantsy fa tanora tojo fahasahiranana ara-tsosialy ka voatery nitsahatra tsy fidiny tamin’ny fianarana izy ireo.

Na ny filohan’ny AGDS, Andriambao Nivoarimalala, na ny Chef de service de la Direction de l’Education de masse et du civisme (minisiteran’ny fanabeazam-pirenena), Atoa Rakotonirina Justin, na ny Ben’ny tanànan’ny kaominina Itaosy, Randrianarisoa Jean Richard dia samy nanantitra ny tokony hananan’ireto mpiofana ireto fahendrena, fampiharana izay fahalalana norantovina, faherezana ary faharetana amin’izay hatao rehetra. Ny Centre de développement d’Andohatapenaka (CDA) indray no handray an-tanana azy ireo manomboka anio 6 janoray 2017. Efa eo am-panomanana ny fidiran’ny andiany manaraka amin’ity « Pré-formation professionnelle » ity indray amin’izao fotoana izao ny AGDS

Légende : Izy sivy mianadahy nahavita ny fiofanana “Pré-formation professionnelle” tao amin’ny Association Gazela pour le développement social.