Art urbain : « Ambony Ambany » rempile pour une 3e édition

La machine des préparatifs est lancée. Le festival d’art urbain « Battle for peace – Ambony ambany » entame sa troisième édition du 22 au 26 février, en fédérant des groupes et chorégraphes nationaux et internationaux.

Fort du succès des deux précédentes éditions « Battle for peace – Ambony ambany » remet le couvert cette année toujours dans l’optique de promouvoir l’art urbain et ses acteurs, par le biais d’un évènement ponctuel. En quelques chiffres, la 2e édition compte 78 crews, 325 danseurs, 2500 festivaliers et 4 invités internationaux. Et jamais deux sans trois, Cette année ne dérogera pas à la règle.

Une programmation éclectique. A l’affiche, une série d’ateliers d’initiation et de perfectionnement de danse Hip Hop feront office d’inauguration du festival. Se déroulant du 22 au 24 février dans les centres culturels de la capitale et les établissements scolaire, cet atelier sera animé par les chorégraphes internationaux, en l’occurrence Niel Storm Robitzky et Taisuke Nonaka. Les artistes laisseront ensuite libre cours à leurs créations lors d’un travail de restitution. S’ensuivra le 25 février un atelier de danse ouvert au grand public à l’IFM Analakely.

Un concours de breakdance

Les deux derniers jours de l’événement seront rythmés par les présélections des danseurs pour la grande finale du festival au parvis de l’Hôtel de ville à Analakely. « Un concours de breakdance mettra en compétition une ribambelle de groupes issus de la ville d’Antananarivo, de Toamasina, de Fianarantsoa, d’Ambositra, d’Antsirabe, de Morondava et de Mahajanga. Le vainqueur sera sacré champion de Madagascar de breakdance 2016 », détaille Ferdinand Andrianinandriana, coordonateur artistique du festival avant d’enchaîner qu’« Un concours création chorégraphique donnera carte blanche aux compagnies de danse urbaine ou afro-contemporaine et à l’issue duquel trois compagnies seront retenues pour faire étalage de leurs œuvres durant le festival. Le lauréat se verra être promu pour une tournée en Europe ».

Vainqueurs de la précédente édition, Nirina Natacha et la compagnie Big défendront les couleurs de la Grande île à l’occasion du

« Battle for peace 2017 » qui se tiendra au mois de mars prochain en Finlande et Tanzanie.

Joachin Michaël

Les invités:

– La Cie Zora Snake (Cameroun)

– Niel Storm Robitzky (Berlin)

– Niki Tsappos (Suède)

-La Cie Vakana (Madagascar)