Amohimiadana – Ampitatafika : la population locale réhabilite une ruelle de 3,5 km

L’union fait la force. Les communautés issues de six fokontany dans la commune Ampitatafika, les transporteurs de la ligne «J» et «G» et les natifs d’Ambohimiadana, veulent concrétiser ce dicton en conjuguant leurs efforts dans la réhabilitation des routes communales, piliers du développement de leur localité. Ces derniers se sont réunis au sein de l’association «Fikambanana Miara miezaka ho fampivoarana» (Mimifa) depuis le mois de novembre 2016.

Pour commencer, l’axe Ambohidavenona (Ampotaka) jusqu’à Ambotsakalava (Andohanimanga), mesurant 3,5km, sera concerné par ces travaux, Lesquels commenceront par une levée de fonds à travers les six fokontany, pour permettre à toute la population, principale bénéficiaire, d’apporter sa pierre à l’édifice. «Un site web, et une adresse e-mail, viennent d’être créés pour faciliter la communication et pour permettre à toutes les parties prenantes de suivre de près l’avancement du projet, en passant par l’état des budgets réunis jusqu’aux dépenses», a informé un membre de l’association, Raymond Randrianarison, vendredi dernier.

La route en question, en très mauvais état, sera réaménagée en pavés. Le montant des travaux, y compris l’aménagement des canaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, s’élève à 60 millions d’ariary, selon les techniciens. Le chantier débutera une fois la période estivale finie.

Fahranarison