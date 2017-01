Pérégrinations hebdomadaires

Loin des yeux mais près du portefeuille le changement qui anime les Etats-Unis a monopolisé cette semaine l’attention jusqu’

ici lointaine île à l’opposé sur la planète. Les U.S.A. ne sont certes pas les premiers partenaires de Madagascar, mais l’opinion n’ignore pas l’influence qu’exerce la première puissance. De plus s’agissant de la plus grande démocratie, la personnalité si différente du prochain Ex de celle de son successeur et les conditions inhabituelles entourant le départ de l’un et l’avènement de l’autre, font de cette période de transmission de pouvoir un moment fort de spectacle haut en couleur, mise en scène sur l’un des hauts sommets du monde.

Mutation sans douleur

Obama égal à lui-même, Trump pareillement

Maitre ès communication, le 44ième Président des Etats-Unis a capté l’attention de tous en créant la surprise. De coutume établie, le patron de la Maison Blanche quitte cette résidence sans fanfare ni trompette réservant ses adieux à la maisonnée qui l’a accompagné dans l’accomplissement de son bail. Obama, lui n’a pas entendu partir en catimini, et pour prendre à contre-pied les détracteurs, il s’est organisé une vaste tribune haut perchée mi-officielle mi-partisane pour défendre son bilan injustement malmené. «Il fait bon de rentrer chez soi» a-t-il commencé pour saluer les milliers de fans venus l’ovationner, signifiant ainsi qu’il part sans regret la tête haute. «Nous l’avons fait» a-t-il conclu en écho au «oui nous le pouvons» d’il y a huit ans. Président en instance de départ il a repris la vedette à Michelle Obama qui en abandonnant la couronne de première dame ceint autour de sa tête l’aura qui couronne la personnalité au premier rang de la popularité.

Trump arrive pareillement à Obama, entouré de sa famille : une fille qui menace

de damer le pion à Madame Trump dans le rôle de première dame, dans ses affaires épaulé par deux fils pour tenir les rênes de l’empire Trump. Disposition qui semble ne pas satisfaire l’institution gendarme qui craint que ça ne soit pas suffisant pour se protéger des confusions d’intérêts. L’opinion américaine ne se formalise pas à outrance de cette question, elle fait confiance au fonctionnement des institutions pour y trouver solution. Par contre la rumeur publiée comme quoi le Kremlin tiendrait le 45ième Président américain par «la barbichette» pour s’être procuré des photos compromettant Trump, a provoqué grande émotion dans les grandes villes. Info conforme à la réalité ou pur intox ? On ne peut s’attendre à ce que Moscou confirme la rumeur, le Kremlin a ainsi apporter un démenti. Ces circonstances réduisent la marge de manœuvre de Monsieur Trump et tempère son inclination à faire résonner le bruit de ses souliers cloutés pour intimider et inviter les autres à marcher sur des œufs. Les dérapages mettent tous les grands sur un pied d’égalité, chacun devant avancer sur la pointe des pieds.

Des signes de changement dans le pays

Ailleurs que là où on les attendait

Malgré les quelques jours de pluie, le déficit flagrant des eaux tombées du ciel préoccupe l’opinion. Evidemment que les citadins en prennent conscience et le déplorent puisque l’on met au compte de ce déficit la cause principale des malheurs consécutifs aux délestages. En brousse et dans les campagnes la sécheresse annonce autrement des ravages. Les ruraux accusent le changement climatique sans pour autant changer de comportement en ce qui concerne les feux de brousse et incendies de forêt. Ne font-ils toujours pas le lien entre la désertification par le feu et la bouderie du ciel qui suspend l’arrosage ? Ils restent sourds aux campagnes de lutte contre les feux de brousse, pour eux ces actes criminels demeurent le mode privilégié pour exprimer une colère contre la gouvernance. À prendre la mesure des surfaces incendiées cette année on serait tenté de conclure que le monde rural autant qu’il étouffe de fumée le ciel étouffe d’une grande colère.

Autre signe de changement, ça tousse aussi dans les rangs des hommes armés. Des incidents minimes ou des scènes de théâtre minimisées où l’on a noté que des unités de corps différents ont failli en venir aux armes le doigt sur la gâchette. Les gradés ne se lassent pourtant pas de vanter la discipline dans les rangs, ce qui prêterait à conclure que de telles manifestations d’humeur ne feraient que trahir la présence d’eau dans le gaz que respire la hiérarchie dans les hautes sphères. Mauvais signe quand selon les populistes le pouvoir repose davantage son assise sur les forces armées que sur une popularité, alors que du point de vue constitutionnel il tient droit dans ses bottes même si apparemment il claudique. Tenant le verbe haut, à l’inverse par ses initiatives ou absence d’initiative il exprime une fragilité. Ainsi alors que la rumeur enfle à propos d’un changement de gouvernement ou d’un remaniement ministériel, le silence pour y apporter un démenti ou l’atermoiement pour procéder à cette chirurgie qui menace d’être sanglante prête crédit à toutes les supputations fantaisistes qui alourdissent une atmosphère déjà suffisamment chargée en elle-même.

A ce que l’on dit gouverner c’est prévoir, à ce qui se raconte le pouvoir a les yeux rivés sur 2018 qu’il voudrait transformer en 2019, mais en se faisant une fixation sur cette échéance et à oublier que le présent hypothèque les lendemains il se brûlerait à l’avance ses vaisseaux. Dans l’instant, le présent se constitue d’une mélasse dans laquelle patauge la société, sur laquelle se plaisent seuls à surnager différents types de prédateurs.

Léo Raz