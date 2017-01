Paritana : Temandrota, le grand gagnant de la première édition

En partenariat avec la fondation H, l’association Paritana vient de remettre officiellement les prix du concours d’art contemporain dénommé Paritana, hier, au Citizen Isoraka. Parmi les 89 artistes postulants, trois d’entre eux ont brillé, en l’occurrence Temandrota, peintre et plasticien, qui a raflé le grand prix.

«Madagascar regorge d’artistes talentueux et spécifiques dont nombreux arrivent à maîtriser plusieurs disciplines à la fois. Une qualité rare qui mérite d’être soutenue », indique Eric Dereumaux, président de l’association Paritana. Depuis deux ans et demi, celui-ci travaille sur ce projet ayant pour objectif de donner un coup de pouce aux artistes malgaches, surtout ceux qui évoluent dans le domaine de l’art contemporain. Et le concours a été lancé au mois de juillet dernier.

Les trois lauréats

Selon Eric Dereumaux, 89 artistes ont été en lice pour cette première édition, mais trois d’entre eux, issus de différents univers artistiques, ont présenté des œuvres particulièrement… exceptionnelles. Il s’agit de Rina Ralay-Ranaivo qui a reçu la mention spéciale Paritana, Madame Zo pour le prix d’Aide à la création Paritana et Temandrota qui a décroché le grand prix Paritana.

Les deux premiers ont reçu une enveloppe de 500 euros tandis que Temandrota a empoché la coquette somme de 1 000 euros. Il a aussi obtenu un séjour de trois mois à la Cité internationale des arts à Paris au mois de mars prochain. « Ce concours et ces lots sont juste un geste de récompense mais nous allons soutenir et défendre les artistes malgaches au quotidien », a-t-il ajouté.

La Cité internationale des arts

Participer à un tel concours a été une grande première pour Temandrota. Et sa principale motivation a été justement de pouvoir visiter la Cité internationale des arts. « J’ai toujours rêvé d’y aller un jour », s’est-il réjoui. Et il y a de quoi puisque ce lieu abrite 300 résidences. Et pour cette année, Madagascar sera mis en avant.

« Une table-ronde sera spécialement organisée en présence de professionnels de l’art contemporain venus du monde entier, des collectionneurs etc. », ajoute Eric Dereumaux. « Je me sens chanceux de pouvoir faire les choses à ma manière, de penser à ma manière. Je n’ai jamais pu imaginer que la peinture m’emmènera en voyage, à faire des rencontres exceptionnelles…», a ajouté le lauréat.

Plus grandiose pour la deuxième édition

En pleine préparation de la deuxième édition, l’association Paritana voit déjà plus grand cette année. « Entre autres, nous allons organiser une exposition en faveur des artistes », a-t-il ajouté. Effectivement, selon Eric Dereumaux, un spécialiste en art contemporain, Madagascar compte environ 200 artistes créateurs. « Nous les inviterons tous à y participer puisque notre objectif est d’installer cette énergie créatrice lors de la deuxième saison », a-t-il conclu.

Holy Danielle