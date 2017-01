Nahazo koba avy any Afrika Atsimo : 53% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo ao Itasy

« Mahatratra 53% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho an’ny faritra Itasy. Anisan’ny toerana voasafidy hahazo ny tetikasa Pausens ny faritra », hoy ny mpandrindra-paritry ny Ofisim-paritra momba ny fanjarian-tsakafo (ORN) ao Itasy, Ravelonarivo Harinaivo, ny alakamisy lasa teo tany an-toerana. Miantefa amin’ny tokantrano manana ankizy tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo ny tohana entin’ny tetikasa. Manana safidy roa : hiompy na hamboly ny fianakaviana. Zaraina masomboly (ovy, anana, legioma) zezika, fanafody sy fitaovana madinika ny fianakaviana miaraka amin’ny fanofanana mialoha. Ho an’ny fiompiana, be mpisafidy ny akoho. Tanjona ny hampiakatra ny fari-piainan’ny mpahazo tombontsoa sy ny fidinan’ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. 1750 ny tokantrano misitraka ny tohana, 73 amin’ireo sisa tsy tratra izay hoezahina ho vita hatramin’ny faran’ny volana jolay fiafaran’ny tetikasa, hoy ny nambarany ihany.

Mamokatra vary, legioma, voamaina ny faritra nefa ambony ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo. Mila hovana ny toe-tsain’ny vahoaka mamadika ny vokatra ho vola hatrany fa tsy misy hatao sakafon’ny mpianakavy mihitsy, hoy ihany ity teknisianina ity.

Ho fanjarian-tsakafo, vokatry ny fiaraha-miasan’ny masoivoho Afrika Atsimo, BNGRC sy ny ONN, notolorana koba katsaka misy otrikaina, totom-boanjo, siramamy ny toby PNNC Seecaline ao Amboalefoka sy ny EPP Amboasarikely, ao amin’ny distrikan’i Miarinarivo. Nampianarin’ny ambasadaoro afrikanina tatsimo, Maud Dlomo Vuyelwa ho an’ny mpikarakara sakafo ny fomba fahandroana io koba katsaka io izay foto-tsakafon’ny olona ny Afrika Atsimo. Tsy nahazo sakafo any an-dakilasy avy amin’ny fanjakana ny EPP. Indray mandeha isam-bolana ao anatin’ny fotoam-pahavaratra ihany no mahazo sakafo any an-tsekoly ireo mpianatra, hoy ny tomponandraikitra Rakotondrajaona Jean Xavier.

Vonjy