Mpanendaka tsy ampy taona… : dimy lahy mampijaly eto an-dRnenivohitra voasambotry ny polisy

Mpanendaka dimy lahy indray no voasambotry ny polisy eny Analakely, ny alarobia sy alakamisy teo, teny Isoraka sy Soarano. Mbola tsy ampy taona avokoa ireo.

Ny Alarobia, nisy olona tonga nitaraina tao amin’ny polisy ao amin’ny boriboritany voalohany fa nisy enin-dahy nanendaka ny zanany teo Isoraka tokony tamin’ny 1 ora tolakandro, ka lasan’ireo mpanendaka tamin’izany ny findainy. Nilaza ihany koa ireto mpanendaka fa raha manaraka azy dia trobarany ny antsy.

Nisy mpitandro filaminana nandalo tamin’iznay ka raikitra ny fisamborana. Ny iray tamin’izy ireo ihany no voasambotra fa ny namany kosa tafaporitsaka. Noentina avy hatrany teny amin’ny biraon’ny polisy natao fanadihadiana.

Tovolahy iray vao 16 taona ity voasambotra ity ka tamin’ny fanadihadiana azy dia niaiky izy fa tena mpanendaka. Nanoro ny misy ireo namany izay nitsoaka avy eo. Ary ampitson’io, voasambotra tany an-tranony tsikelikely ireo naman’i Eddy. Miisa telo no voasambotra fa ny roa kosa tsy hita izay misy azy.

Tamin’ny fanadihadiana azy ireo no nahalalana fa efa mpamerin-keloka avokoa izy ireo ary manodidina ny 16 sy 17 taona. Ny alarobia alina tokony ho 8 ora alina, naharay fitarainana ny polisy avy ao amin’ny boriborintany voalohany fa lehilahy iray no voaendaka teny Soarano. Rehefa natao ny fanadihadiana, tra-tehaky ny polisy teny Soarano ny lehilahy iray 27 taona. Rehefa nampifanatrehana tamin’ilay voaendaka ity farany, niaiky fa izy tokoa ilay mpanendaka tamin’io andro io ka finday iray no azony tamin’izany. Namidiny 25.000 Ar teny amin’ny Ambodin’Isotry ilay finday. Nilaza izy fa mpangarom-paosy eny amin’iny faritra Ampasika sy Anosy iny. Voasambotra niaraka taminy ilay nividy nyy finday. Natolotra ny fampanoavana omaly, avokoa izy ireo. Mety hiverina hanao ny asa ratsiny indray rehefa avy eo?

Yves S.