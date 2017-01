Mivelatra hatrany… : maromaro ireo tetikasan-dRajery

Rajery sy ny valihany ary izao tontolo izao. Mahafehy ny tontolo ivelaran’ity mpanakanto ity amin’izao fotoana izao angamba izay, raha hatao lohateny. Araka ny vaovao nampitainy mantsy, maromaro ireo tetikasa homanin-dRajery amin’izao fotoana izao. Any ivelany rahateo ity mpanakanto ity, eo am-panatontosana ny sasany amin’ireo.

Voalohany indrindra, fantatra fa feno 10 taona ny Trio 3Ma (Madagascar, Maroc, Mali), izay misy an-dRajery, Driss El Maloumi ary Ballake Sissoko. Fampiarahana ny kolontsaina sy zavamaneno telo samy mampiavaka ireo firenena telo ireo ny fototra ijoroany. Fantatra fa hanatontosa ny fandraisana am-peo ny rakikira faharoa ny 3 Ma amin’io herinandro ambony io.

Tetikasa hafa tontosain-dRajery any ivelany any koa ny “Les routes de l’esclavage”, iarahany amin’i Jordi Savall. Fampisehoana maneho ny fiainana sy ny fijaliana nahazo ireo andevo avy aty Afrika izany, izay narindran’ity mpanakanto Espaniola ity. Mpanakanto avy amina firenena maromaro, toa an’i Mexique, Argentine, Colombie, Brésil, Espagne, France, Italie, Maroc ary Madagasikara no hampiaina ny seho. Samy hitondra ny azy, kanefa koa, haneho ny maha tsy misy sisintany ny mozika ireto mpanakanto ireto.

Ankoatra izay, fantatra fa ao anatin’ny tetikasa koa ny Rajery sy ny valihany, ny Rajery Trio ary ny Rajery Quintet. Iarahan-dRajery amin’ireo zanany mirahalahy ny Rajery Trio. Tarika isehoany hatramin’izay kosa ny Rajery Quintet, izay eo am-panomanana ny rakikira hivoaka ny taona 2018.

Zo ny Aina