Maraichage : des productions « intercalaires »

Si la riziculture constitue l’alimentation de base des Malgaches, on observe également un développement du maraîchage (carottes, tomates, pommes de terre) au sein des exploitations paysannes. Ces productions «intercalaires» comme le qualifient les techniciens agricoles, souvent de contre-saison, parfois en concurrence avec le petit élevage, n’occupent pas une grande partie des exploitations. Elles répondent cependant à une demande urbaine assez importante compte tenu de la croissance démographique d’une métropole comme Antananarivo et des achats plus fréquents des ménages aisés.

Si la consommation alimentaire individuelle tend à baisser à l’échelle nationale et dans les centres urbains, il apparaît que la demande en fruits et légumes, mais aussi en produits laitiers, progresse en valeur absolue en raison de la pression démographique continue. Il s’agit là d’un puissant levier pour modifier les pratiques culturales, orientées vers les marchés intérieurs et une économie, surtout au niveau nationale.

Pour autant, les cultures maraîchères sont traditionnellement pratiquées sous forme de jardins pour l’autoconsommation familiale. C’est la raison pour laquelle on installe de préférence la micro parcelle de légumes non loin de l’habitation pour que les femmes et les jeunes enfants puissent l’entretenir et procéder aux cueillettes quotidiennes sans parcourir de longues distances. De même, quelques arbres fruitiers ceinturent les hameaux.

