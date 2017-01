Malagasy Rugby : les acteurs de l’ovale serrent les vis

Un terrain d’entente semble possible après que les férus de la discipline aient adopté une position plus radicale dans leurs revendications sur la transparence de l’élection fédérale du rugby.

Une rencontre a été organisée d’urgence à Ambohijatovo, hier, entre les responsables étatiques et une délégation de la coalition des acteurs de l’ovale qui ont tenu un sit-in devant le bâtiment du département du ministère de la Jeunesse et des sports. Les manifestants ont expliqué leur initiative suite à l’inertie du ministère sur les objets de leurs revendications portant sur la dissolution du comité électoral mis en place dans l’illégalité et la révision des décisions qu’il a publiées et la démission du président de la fédération qui s’est porté candidat à sa propre succession.

Le directeur de cabinet du ministère, Haja Andrianirina, a annoncé la tenue d’autres rencontres, à l’issue du dialogue, pour discuter de la conformité des actions à entreprendre et des décisions publiées avec le texte régissant le monde sportif en général et celui du rugby en particulier pour ne pas verser dans l’ingérence et l’illégalité.

Manou