Madagascar-Afrique du Sud : un partenariat culturel

La nouvelle ambassadrice d’Afrique du Sud, Maud Vuyelwa Dlomo a rendu visite mercredi dernier à Anosy au ministre de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine, Jean-Jacques Rabenirina.

D’après l’ambassadrice, cet échange marque « Une étape importante dans l’histoire de la solidarité et de la coopération Madagascar- Afrique du Sud». Tout au long de l’entretien, les deux parties ont émis leur souhait d’organiser un événement culturel, un projet artistique et multidisciplinaire dans les prochains mois à venir. Le but étant de favoriser l’ouverture et l’échange bilatéral. Et déjà au programme, l’inauguration prochaine d’une stèle pour marquer d’une pierre blanche la coopération culturelle entre les deux pays.

Par ailleurs, le ministère de tutelle a également reçu les représentants des acteurs culturels nationaux. « Un comité technique se chargera de répertorier tous les artistes et artisans afin qu’ils puissent bénéficier d’une distinction honorifique en reconnaissance de leurs mérites personnels et professionnels », a promis Jean-Jacques Rabenirina.

Joachin Michaël