Lalam-pirenena faharoa : voasambotra niaraka tamin’ny basy P.A. ireo mpanakan-dalana

Anisan’ny nampitaraina ny mpampiasa lalana tato ho ato ny fanakanan-dalana nataona andian-jioalahy tamin’ iny lalam-pirenena faharoa iny indrindra eo anelanelan’ Ampasimadinika sy Brickaville. Vao tsy ela akory izay nahafatesana mpamily iray ary mpandeha iray hafa voatifitr’ ireo jiolahy. Vokany, roa lahy niaraka tamin’ny basy voasambotry ny zandarimariam-pirenena borigady any Brickaville, ny alin’ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 9 ora alina.

Raha ny loharanom-baovao avy any an-toerana, nisy ny fanomezam-baovao tamin’ny olon-tsotra ka nahafahan’ny zandary nametraka ny velam-pandrika rehetra ary nahomby izany satria mbola vao teo am-panomanana fanafihana fiara mandalo ao amin’ny fokontany Manambonitra, kaominina Antsampanana distrikan’i Brickaville, izy ireo

no noraisim-potsiny niaraka tami’ny basy poleta fitifiran’ izy ireo mpamily sy fiara ary pilotra fitoraham-bato ny fiara avy any lavitra. Tsy voalaza kosa raha ireto no anisan’ny nanafika taksiborosy tany Manjakandriana farany teo, ka nahafatesana olona roa. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana.

Sajo