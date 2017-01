Foot : La Can U17 n’aura pas lieu à Madagascar

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf), en marge d’une réunion qui s’est tenue jeudi à Libreville, a décidé de retirer l’organisation de la Can U17 à Madagascar. Un appel à candidatures sera lancé d’ici peu. Du coup, les jeunes footballeurs de moins de 17 ans sont disqualifiés d’office.

Déception quand tu nous tiens ! Les parties prenantes malgaches ont beau être au four et au moulin pendant plusieurs mois afin de préparer l’accueil de la Can U17, prévue se dérouler au bercail en avril prochain, le sort en a décidé autrement.

«Suite aux rapports des visites d’inspections effectuées par la Caf, le comité exécutif a décidé à l’unanimité (sauf le président de la fédération malgache) de retirer l’organisation de la Can Total U17 à Madagascar. Le secrétariat général devra lancer un nouvel appel à candidatures dans un délai restreint (30 janvier 2017) pour la sélection d’un nouveau pays hôte», peut-on lire sur le site de la Caf. La formule de compétition pourra être modifiée avec un tournoi en aller et retour si aucun autre pays ne se porte candidat vu le délai du dépôt de candidatures.

Coup dur

La Caf estime que le pays n’est pas prêt à accueillir cet évènement. Du coup, l’équipe nationale des moins de 17 ans est disqualifiée d’office. Un véritable coup dur pour ces jeunes qui se sont investis, corps et âme, durant le regroupement national pour voir finalement leur rêve brisé. Ils peuvent voir les choses du bon côté car ils ont pu étoffer leurs acquis et ils ont encore la chance de tâter d’autres terrains aussi intéressants sur la scène internationale.

Par ailleurs, l’on sait que les Barea de Madagascar disputeront le tour préliminaire de la Can 2019. Le match retour Madagascar-Sao Tomé comptant pour le tour préliminaire se tiendra à Madagascar au mois de mars.

Ironie du sort

L’élection du nouveau président de la Caf prévue en mars prochain a également été à l’ordre du jour lors de la réunion du comité exécutif. Et Ahmad, le président de la FMF, est bel et bien dans la course. Il aura comme adversaire l’actuel président Issa Hayatou.

Force est de rappeler qu’Ahmad est déjà membre du comité exécutif de la Caf et est actuellement à son troisième mandat au sein de la FMF. Cette élection qui se déroulera en parallèle avec la célébration des 60 ans d’existence de la Caf aura lieu dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Rojo N.