Election : le ministère temporise le jeu

Ce n’est un scoop pour personne. Rien ne va plus au sein de quelques mouvements sportifs à cause des litiges au sujet des élections fédérales. D’où l’intervention du ministère de la Jeunesse et des sports (MJS) ayant décidé de réunir les personnes concernées, hier, au plais des Sports de Mahamasina. «Le ministère n’est certes pas habilitée à demander à une quelconque fédération de faire ce qu’elle doit faire. Notre rôle est de garantir et faire appliquer les textes sur le code électoral. Cependant, nous devons prendre nos responsabilités face à de telles situations qui minent le développement du sport malgache», a déclaré le ministre Jean Anicet Andriamosarisoa.

Et ce dernier d’ajouter qu’il a déjà demandé au président de Malagasy rugby de trouver un terrain d’entente avec l’autre candidat pour résoudre ce problème. «Les litiges entre les candidats à la présidence de quelques fédérations ne devraient même pas avoir lieu. Pourquoi porter une affaire qui concerne le domaine sportif devant le tribunal alors qu’on peut trouver une solution avec un esprit fair-play ? J’ai demandé à l’actuel président de laisser le candidat écarté se présenter et d’organiser l’élection, peu importe les résultats. Pareil pour le cas du tennis de table», a-t-il conclu.

Rojo N.