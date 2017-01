Eco brèves

Croisière – L’Island Sky finit son escale à Sainte Marie

Après une escale à Antsiranana mardi dernier, le navire de croisière Island Sky avec 179 personnes à son bord dont 93 touristes (Britanniques, Américains, Australiens, Sud africains, Français) a accosté à Sainte Marie hier. Les touristes qu’il a embarqués ont visité le parc national de Masoala à Maroantsetra avant d’entamer une excursion d’une journée sur l’île Sainte Marie. Après son passage dans la Grande île, l’Island Sky a déjà mis le cap sur La Réunion dans la soirée d’hier.

Espaces maritimes – Projets en vue entre Maurice et Madagascar

Une délégation du Secrétariat d’Etat malgache en charge de la Mer s’est rendue à Port-Louis, (Maurice) ces deux derniers jours et a été reçue par la Primature mauricienne. Les discussions entre les deux parties consistaient à des échanges d’expérience sur la gestion des espaces maritimes communs et des ressources océaniques. A noter que le Secrétariat d’Etat malgache en charge de la Mer a été mis en place, il y a plus d’un an.