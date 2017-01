D’un sport à l’autre

Can 2017 – Les choses sérieuses commencent avec Canal+

Chose promise, chose due. Alors que rien n’est encore sûr du côté de la chaîne nationale, Canal+ fera vivre les matchs de la Can Total Gabon 2017 aux footeux malgaches à compter de ce jour. Pour les abonnés, les matchs seront accessibles à partir de la formule Evasion+. 32 matchs seront diffusés, outre la cérémonie d’ouverture officielle. Les passionnés peuvent, d’ores et déjà, savourer l’ambiance des affiches alléchantes Gabon-Guinée Bissau et Burkina Faso-Cameroun en avant-goût des chocs de titans inscrits sur le calendrier.

Badminton – Le sommet national arrive à la phase finale

Après les deux journées riches en challenge à l’occasion des éliminatoires, les badistes qualifiés seront sous le feu des projecteurs, ce jour, au gymnase couvert pour disputer la phase finale du Championnat de Madagascar. Pour rappel, 131 participants venant de trois ligues (Analamanga, Vakinankaratra et Atsinanana) ont été en lice pour les éliminatoires. Et les grosses pointures sont passées sans encombre. Pour rappel, ce sommet national constitue un tremplin pour le meeting de La Réunion et les Championnats d’Afrique qui se dérouleront en avril en Afrique du Sud.

Triathlon – La discipline renaît de ses cendres

Après une année blanche en 2016, la Fédération malgache de duathlon et de triathlon revient au galop avec la toute première compétition de la saison. Il s’agit du Triathlon au Cot qui se tiendra sous de meilleurs auspices, demain, à Ilafy. Cette compétition individuelle est ouverte aux athlètes licenciés et aux amateurs.

Basket – Dernière ligne droite avant le grand show

Ceux qui n’ont pas engrangé les points nécessaires pour disputer les phases finales du Masters of basketball peuvent encore remettre les pendules à l’heure, ce week-end sur le terrain de RFI à Ivato pendant les matchs éliminatoires. Les phases finales auront lieu les 21 et 22 janvier prochains et des formations sont déjà pressenties pour y accéder. MB2All, Fizepa, CBB Ankaran, Team Acep ou encore TMBB font partie des équipes à battre.