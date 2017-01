Dans le cosmos

Concert – Samoëla à l’affiche au Dôme Ankorondrano

Après deux dates annulées en décembre dernier, Samoëla, l’enfant terrible de la chanson à texte, s’apprête à retrouver ses inconditionnels admirateurs. Tant attendu, Bandy akama va donc clôturer en apothéose ses 20 ans de scène, à l’occasion d’un concert qui se tiendra au Dôme Ankorondrano ce 17 février. Mirana, Amy Mitchou et Vanintsoa du groupe Ry Kala Vazo seront également au rendez-vous pour reprendre en chœur les intemporels « Havako mamomamo », « Tanisa » et bien d’autres.

Photographie – «Regards croisés… » s’illustre à Antsiranana

Après la capitale, l’exposition itinérante baptisée Regards croisés sur l’océan Indien» s’installe à l’Alliance française d’ Antsiranana jusqu’au 25 janvier. Ce projet est né d’une initiative dont l’objectif est de valoriser les créations des photographes émergents de l’océan Indien. Pour ce faire, un concours de photographie pour amateurs a été lancé à La Réunion, Mayotte, Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles, l’année dernière.

«Ce projet a pour ambition d’éveiller le regard des photographes amateurs sur des thématiques transversales à la zone océan Indien et de participer à la création d’une identité artistique et culturelle au sein de la région, en favorisant les échanges et la circulation des œuvres artistiques entre les différents territoires», rapporte un communiqué.