Concours : l’Enam lance le défi « zéro corruption »

Aucun risque de corruption à craindre. L’Ecole nationale d’ administration de Madagascar (Enam), s’engage à assurer l’intégrité du prochain concours de recrutement d’élèves hauts fonctionnaires, qui se déroulera au mois de mars. Hier, en marge d’une rencontre avec la presse à Androhibe, son directeur général, Pierrot Pascal Rabetahiana, a démenti les rumeurs qui circulent à propos des concours d’entrée à l’Enam, comme quoi une liste des admis est confectionnée au préalable, sans tenir compte de la compétence des candidats,

Le numéro un de ce cet établissement a fait valoir que « l’Enam ne figure pas dans la liste noire du Bureau indépendant anti-corruption (Bianco) en termes de corruption, comme c’est le cas pour d’autres administrations publiques… ».

En tout cas, l’école a conclu une collaboration étroite avec cette entité afin de prévenir toutes les éventualités. D’autres structures, voulant s’assurer de la transparence des épreuves, ont le droit de le faire après l’obtention de l’aval du ministère de la Fonction publique, de la réforme de l’administration, du travail et des lois sociales (MFPRATLS).

« La Direction de l’audit interne au sein du ministère des Finances et du budget (MFB) figure parmi les entités qui vont suivre de près le déroulement de ce concours », a informé notre source.

155 élèves à recruter

Pour cette session, 155 élèves hauts fonctionnaires seront à recruter via un concours direct et/ou professionnel, dont 45 administrateurs civils, 20 agents diplomatiques et consulaires, 20 inspecteurs d’administration pénitentiaire, 15 inspecteurs des domaines, 25 inspecteurs du travail et des lois sociales et 30 inspecteurs des services topographiques.

« Le concours pour les sections inspecteurs des impôts et administrateurs des services financiers, à organiser avec le MFB, aura lieu prochainement dans la mesure où ce département ministériel s’attelle encore au concours de recrutement d’inspecteurs des douanes », a précisé le directeur de la Formation initiale au sein de l’ Enam, Haingo Harinoro Razanfindrangodona. Les intéressés doivent consulter les arrêtés portant ouverture du concours, et disposeront de trois semaines, soit jusqu’au 3 février, pour déposer leurs dossiers de candidature.

Fahranarison