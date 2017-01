Assemblée générale des commissaires : la mésentente avec leurs frères d’armes au menu

L’assemblée générale ordinaire des membres de l’Amicale des commissaires de police (ACP) de Madagascar s’est tenue hier au Live hôtel à Andavamamba. Plusieurs points importants, entre autres la brouille entre les membres des deux autres entités (gendarmerie et armée), figuraient dans l’ordre du jour.

Les deux ou trois cas qui se sont produits sont peut-être des cas isolés mais ils constituent un signal qui témoigne l’existence d’un malaise entre les forces de l’ordre.

Cette rivalité a toujours existé mais ces derniers temps, il faut reconnaître qu’elle a pris une proportion alarmante, raison pour laquelle les membres de l’ACP ont décidé d’aborder le sujet durant l’assemblé générale, aussi délicat qu’il soit.

«Nous allons discuter de ce problème et on va essayer de voir comment éviter à ce que ce genre d’incident ne se répète plus. On va également déterminer notre part de responsabilité. En tout cas, à mon avis personnel, chacun doit être responsable de ses actes», a souligné le commissaire principal de police Jean-Victor Tsaramonina Ravony, président national de l’ACP.

Vindicte populaire

Le haut fonctionnaire de police en a aussi touché un mot sur le phénomène de vindicte populaire qui tend à prendre de l’ampleur.

«Nul n’ignore que la justice populaire est un signe de manque de confiance aux autorités et à la justice. Se sentant abandonnée, la population a tendance à se substituer à la justice mais il faut préciser que la vindicte populaire est un crime puni par la loi. Comme je venais de le dire, chacun doit être responsable de ses actes. A chacun son métier et les vaches seront bien gardées», a-t-il ajouté.

Outre ces deux points essentiels, la remise d’un bouquet Canalsat à l’orphelinat de la police à Ambatolampy ainsi que la cérémonie de reconnaissance des retraités figuraient entre autres dans l’ordre du jour.

Mparany