Ambodihitsina – Mahambo : jiolahy roa nangalatra lavanila, matin’ny fitsaram-bahoaka

Io indray! Mirongatra izaitsizy ny fitsaram-bahoaka amin’izao any amin’iny faritra Analanjirofo iny. Jiolahy roa nangalatra lavanila milanja 30 kg no indray matin’ny fitsaram-bahoaka, ny alarobia alina teo tao Ambodihitsina, fokontany Sambolaza, kaominina Mahambo, distrikan’i Fenoarivo Atsinanana. Araka ny fampitam-baovao voaray avy any an-toerana, jiolahy miisa efatra no nangalatra lavanila milanja 30 kg tao amin’io tanàna voalaza etsy ambony io. Raikitra avy hatrany ny fifanenjehana teo amin’ireo jiolahy sy ny fokonolona. Vokany, tratran’ny fokonolona ny roa tamin’ireo jiolahy ka niharan’ny fitsaram-bahoaka ny alin’io alarobia io. Nentin-katezerana ireo fokonolona ka samy nanala ny hatezerany tamin’ireto jiolahy ireto. Nohamafisin’ny sefom-pokontany ao Sambolaza fa efa niantso zandary ao Mahambo sy Fenoarivo Atsinanana ihany izy raha vantany vao tratra ireo jiolahy ireo mba hisorohana amin’ny mety hisian’ny fitsaram-bahoaka ity. Tetsy ankilan’izay, ny fokonolona midaroka ireo jiolahy ihany. Maty tsy tra-drano ireo jiolahy taorian’izay. Ny alakamisy kosa vao tonga ny zandary, saingy tsy nisy azo natao intsony. Efa maty ireo jiolahy noho ny daroka nahazo azy ireo. Latsaky ny 21 taona avokoa ireto jiolahy matin’ny fitsaram-bahoaka ireto. Mitohy kosa ny fikarohan’ny fokonolona any an-toerana ireo jiolahy roa tafaporitsaka.

Sajo sy J.C