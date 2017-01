Age de départ a la retraite : une possibilité de maintien de 2 ans après 60 ans

L’âge d’admission à la retraite fixée à 60 ans est régi par le statut général du fonctionnaire. Aucune autre décision à ce propos n’est encore prise d’après le ministère des Finances et du budget. Le fonctionnaire a toutefois une possibilité de maintien d’une année renouvelable une fois.

Alexandre Andrianasolo, Secrétaire général auprès du ministère des Finances et du budget est revenu sur l’âge d’admission à la retraite, un sujet qui fait polémique ces derniers jours. «L’âge d’admission à la retraite est régi par un cadre réglementaire bien précis. Cela dépend uniquement d’une décision émanant du conseil de gouvernement ou du conseil des ministres, et aucun décret à ce propos n’est publié», a-t-il précisé lors d’un reboisement effectué par le personnel du ministère des Finances et du budget, hier à Andranovelona.

Le recul de l’âge d’admission à la retraite est en effet à l’étude pour améliorer la gestion des caisses de retraite qui entraîne un important gouffre financier pour l’Etat selon la Direction générale de la gestion financière du personnel de l’Etat (DGGFPE).

Le Sg du ministère des Finances et du budget a avancé lors d’un atelier de lancement des nouvelles procédures de versement des cotisations organisé le 28 décembre dernier qu’ «il s’agit d’une proposition pour le moment». Le déséquilibre du fonds de pension est en effet constaté depuis les années 1990. L’Etat est alors contraint d’allouer régulièrement des subventions pour renflouer les caisses de retraite.

La réforme dans la gestion en la mayoère est d’ailleurs préconisée par les bailleurs de fonds pour améliorer les dépenses publiques et donc en finir avec les subventions. A ce sujet, le recul d’âge d’admission à la retraite figure parmi les mesures préconisées avec la hausse des cotisations à verser.

Le maintien renouvelable une fois

Cependant, les fonctionnaires ont la possibilité d’un maintien d’un an renouvelable une fois après l’âge de 60 ans, après approbation du premier ministre. A ce propos, il a été adopté lors du dernier conseil des ministres qu’une hausse de la cotisation versée dans les caisses de retraite sera appliquée aux fonctionnaires concernés par ce maintien.

Alexandre Andrianasolo a avancé que «le maintien des fonctionnaires après l’âge de 60 ans est régi par un décret publié en 2012. Il est de la responsabilité du ministère employeur de décider sur le maintien ou non d’un agent de l’Etat une fois que celui-ci atteint l’âge de la retraite, c’est-à-dire 60 ans. Cela dépend avant tout de l’aptitude et la capacité physique de la personne. C’est ensuite au premier ministre de signer la décision de maintien, qui est d’une année renouvelable une seule fois ».

Celui-ci a également touché un mot sur la hausse du salaire des fonctionnaires de 7%, annoncée par Hery Rajaonarimampianina lors de la cérémonie de présentation de vœux le 6 janvier dernier, qui sera appliquée à partir du mois de février.

Riana R.