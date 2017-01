Véhicules du corps diplomatique : exonération provisoire des taxes à partir du 1er février

Le nouveau régime d’exonération provisoire des Droits et taxes à l’importation (DTI) pour les véhicules et motocyclettes importés par les membres du corps diplomatique qui travaillent à Madagascar, sera appliqué à partir du 1er février prochain, indique-t-on auprès de la Direction générale des douanes (DGD).

Il s’agit d’une convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, accords bilatéraux, accords de coopération avec un autre Etat ou une organisation internationale et accords de siège dans le cadre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. Une séance d’information a été organisée cette semaine par le service de la législation et de la réglementation douanière sur l’application de cette disposition douanière.

Admission temporaire

Ces cas d’exonération provisoire des DTI concernent les consulats généraux, les institutions spécialisées des Nations unies, les agences de coopération et d’exécution, les Organisations internationales et ONG titulaires d’accord de siège.

La Direction des douanes a par ailleurs apporté plus de précisions sur ce régime en annonçant que «La notion de provisoire découle du fait que l’administration doit conserver le droit d’exercer sa mainmise sur ces véhicules et motocyclettes pour une durée d’utilisation de cinq ans par un même bénéficiaire avec exigence de caution. Le régime d’admission temporaire reste toutefois applicable dans tous les cas où tel régime est explicitement autorisé par le texte régissant une entité ou une personne donnée».

La Direction des douanes a également affirmé que l’admission temporaire ne doit plus être octroyée pour les marchandises qui restent définitivement sur le territoire.

