Vao mainka mirongatra ny fitsaram-bahoaka : halatra dokotra roa no namoizana aina

Omaly vao maraina be, nitrangana fitsaram-bahoaka tao amin’ny Campus Ambondrona Mahajanga. Lehilahy iray tratran’ny olona nangalatra dokotra no maty niharan’ny fitsaram-bahoaka tao amin’ny faritry ny oniversite. Araka ny fanazavana, nitsoaka tany amin’ny faritra nisy ny mpianatra ilay mpangalatra io. Tratra teny aminy ny dokotra roa sy vilany iray. Tsy nisy resabe fa avy dia daroka ny nahazo ilay mpangalatra ary tsy nijanona izany raha tsy maty izy io. Voalazan’ny mpitsabo fa vokatry ny kapoka nahazo azy teo amin’ny lohany, niteraka fahaverezan-drà be loatra no nitarika fahatesan’ilay mpangalatra. Voalaza fa mponina any Antanambao Sotema izy io, ary mpatsaka rano no asany. Naterina eny amin’ny tranom-paty ao amin’ny hopitalibe Androva ny razana, miandry ny havany haka azy.

Tsy lavitra teo ihany, fokontany Ambondrona io ihany, tovolahy iray nisy namono. Voalaza fa sakaizana vadina teratany vahiny izy io. Tavela tany amin’ilay vehivavy ny findainy ka naka izany no antondiany tany an-tranony. Efa lasan’ny mpiambina ilay finday ka nitranga ny olona. Nodarohan’ny mpiambina noho izany ilay tovolahy ka maty tsy tra-drano. Nentina teny amin’ny hopitaly saingy efa tsy nisy aina intsony. Nosamborin’ny polisy ilay mpiambina sy ilay ramatoa.

Mandeha ny resaka Foroche

Hatramin’ny faran’ny taona nankaty, nandeha tao Mahajanga ihany koa ny resaka Foroche. Tovolahy iray nisy namono no nambaran’ny olona fa novonoin’ny Foroche. Raha ny fanazavana avy amin’ny mpitandro filaminana, tsy mbola voamarina ny maha Foroche ny ao Mahajanga. “Mety misy ny andian-jatovo misetrasetra kanefa mahalala izany aty Mahajanga”, raha ny fanazavana avy amin’ny tompon’andraikitra iray. Araka izany, mety ho hafa amin’ny tena Foroche any Antsiranana ity voatonontonona ao Mahajanga ity. Tsy mbola nijoro rahateo nilaza fa Foroche izy ireo. Na izany aza, mandray fepetra ny mpitandro filaminana amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana.

Yves S.