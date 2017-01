Un seisme de magnitude 5,9 : scènes de panique à Antananarivo, des dégâts matériels à Antsirabe

Panique générale dans la capitale. Un séisme, jamais enregistré depuis 1889, a secoué le pays, hier, dans la nuit pendant 1080 secondes. Sous le choc, une partie de la population a adopté des mesures de survie, d’autres n’ont pas bougé de leur lit, attendant ce qui allait se passer… Heureusement, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer jusqu’ici.

Des secousses de plus en plus violentes. Les habitations, même celles qui ont été bâties selon les normes, ont vibré fortement, de même que les meubles qui ont tous bougé de manière très intense… C’est ce qui a réveillé les Tananariviens dans la nuit d’hier. Le tout serait parti à 45 km au sud ouest de Betafo, où un séisme de magnitude 5,9 sur l’échelle de Richter s’est produit à 1h 06mn 59 sec, selon les précisions de l’Institut d’observatoire de géophysique d’Antananarivo (Ioga). Son foyer se trouvait à 25 km de profondeur de l’épicentre. C’est le deuxième séisme qui frappe la Grande île depuis le début de l’année. Le premier, d’une magnitude de 5,1, est survenu le 2 janvier dans le Sud-ouest du pays.

« Aucun tremblement de terre d’une telle puissance ne s’est produit depuis que l’Ioga est opérationnel en 1889. Le plus « gros séisme » de Madagascar a été recensé en 1991 avec une magnitude de 5,6 », a informé le directeur de l’Ioga, le Pr Gérard Rambolamanana, joint, hier au téléphone.

Raison pour laquelle, les secousses se sont fait sentir dans plusieurs localités du pays, d’Antananarivo à Fianarantsoa, en passant par Antsirabe, Moramanga, Tsiroanomandidy, et même jusqu’à Toamasina, bref, toutes les zones à socles cristallins. Une réplique a été même ressentie dans les zones proches de son épicentre, notamment dans la ville d’Eaux, hier, vers 7 heures du matin.

Dans la panique, la plupart des habitants qui ont été réveillés brutalement par le séisme ont pris des dispositions de survie face à ce phénomène. Certains sont sortis dehors et d’autres se sont abrités rapidement sous les tables pour ne pas être victimes d’éventuels effondrements.

D’importants dégâts matériels

Dans la ville d’Eaux, plusieurs habitations se sont fissurés, d’autres se sont affaissé. Quelques bâtiments administratifs de la capitale du Vakinankaratra comme celui du Trésor public, de la Commune urbaine d’Antsirabe et l’Hôtel de la région ont aussi connu le même sort. « Nous n’avons jamais vécu un tell drame. Le parquet a tremblé sous nos pieds. On a eu l’impression de virevolter dans toute la pièce. Une forte explosion, suivie d’une onde de choc a fait vibrer les murs et les vitres pendant plusieurs secondes. Nos animaux domestiques ont même péri », raconte une mère de famille dans le fokontany Tomboarivo Antsirabe.

Explosion volcanique !

Toujours selon les explications de notre source, « Ce mouvement résulte d’une faille sismique ». La crainte des riverains relative à une éventuelle activité volcanique est ainsi écartée. « Une telle éventualité devrait être accompagnée de plusieurs signes, notamment par un envoutement de l’écorce terrestre ou encore une explosion gazeuse… », a précisé le directeur de l’Ioga.

De sources concordantes, quelques habitants de Betafo commencent à quitter les lieux, par manque d’information et ou par peur. Des rumeurs circulent sur place, comme quoi le site volcanique des lieux risque d’exploser.

Une information, vite démentie par l’Ioga. « Cette supposition est infondée. Il est possible qu’un geyser apparaisse sur ces lieux, suite au contact des poches magnétiques avec les eaux chaudes, produit par le mouvement sismique », a informé le Pr. Gérard Rambolamanana. Tout compte fait, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) préconise plus de vigilance de la part de la population car des répliques pourraient encore survenir surtout pour les habitations présentant des fissures. De plus, la pluie qui s’annonce dans les jours à venir pourrait encore fragiliser ces constructions.

Fahranarison/Tanjona