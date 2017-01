Tennis – Afrique Australe : Lanja et le triplé Ranaivo filent en quarts

La délégation malgache continue de faire sensation après les quatre journées du Championnat d’Afrique australe. Narindra, Mialy, Heninkaja, Toky, Lanja ont obtenu leur billet pour les quarts de finale en simple. En double, Heninkaja-Haritsiky (U16) et Toky-Lanja (U14) restent dans la course.

Les jeunes Malgaches ont encore frappé fort sur les courts de Windhoek, Namibie pendant la 4e journée du championnat d’Afrique australe U14 et U16. Mieux, le triplé Ranaivo Mialy, Narindra et Toky est en quarts de finale tout comme Lanja Rakotozandriny dans le tableau des moins de 14 ans. Chez les filles, Narindra Ranaivo a montré la porte de sortie à la Botswanaise Luengo Monnayo après des échanges en deux sets (6/2 ; 6/0). Quant à sa sœur Narindra, elle a retrouvé une vieille connaissance en la personne de Mailka Ramasawmy (Maurice).

Le premier set a été rude pour la jeune Malgache qui a fini par s’imposer par 6 jeux à 4. Ensuite, le second set n’a été qu’une simple formalité pour Narindra Ranaivo (6/1). Du côté des garçons, Fenosoa Rasendra a perdu son ticket pour les quarts en faveur du Sud-Africain Connor Kruger si Lanja Rakotozandriny et Toky Ranaivo passent à la prochaine phase. Lanja a battu le Zimbabwéen Ethan Sibanda sur un score sans appel de 6/1 ; 6/0 tandis que Toky Ranaivo a signé un parcours sans faute en disposant du Botswanais Denzel Seetso par 6/0 ; 6/2.

En U16 garçons, Heninkaja Razafindrakoto et Haritsiky se sont défaits des Namibiens Josh Barnard et Yed Malan. La paire malgache rejoint ainsi ses compatriotes en quarts de finale suite à un abandon de ses adversaires (5/3). Dans le tableau des doubles U14 garçons, Lanja et Toky ont terrassé le duo botswanais Bogosi et Batsomi sur le score de 6/2 ; 6/2. Quant à Haritsiky, il a remporté son match de classement en U16 garçons aux dépens de Pumlawi (Swaziland) par 6/1 ; 6/0.

Rojo N.

Résultats jour 4 :

U14 filles :

Narindra Ranaivo bat Luengo Monnayo (Botswana) : 6/2 6/0

Mialy Narindra bat Malika Ramasawmy (Maurice) : 6/4 6/1

U14 garçons :

Fenosoa Rasendra perd contre Connor Kruger (Afrique du Sud)

Lanja Rakotozandriny bat Ethan Sibanda (Zimbabwe) : 6/1 6/0

Toky Ranaivo bat Denzel Seetso (Botswana) : 6/0 6/2

U16 garçons :

Heninkaja Razafindrakoto et Haritsiky gagnent contre Josh Barnard et Yed Malan (Namibie) : 5/3 et abandon

Doubles U14 :

Lanja Rakotozandriny et Toky Ranaivo gagnent contre Bogosi et Batsomi (Botswana) : 6/2 6/2

Match de classement 17 – 32e :

Haritsiky Rajaonah bat Pumlawi Fakouds (Swaziland) : 6/1 6/0