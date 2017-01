Programmation : l’IFM prône l’ouverture au monde

Un haut lieu de la culture, de l’éducation et du savoir, l’Institut français de Madagascar (IFM) propose tout au long de l’année une programmation éclectique qui sort du lot.

Après un «stand-by» de quelques moments, les activités culturelles reprennent de plus belle à l’IFM Analakely. Si la programmation se focalise sur des domaines aussi variés que le théâtre, le cinéma, la photographie, la musique, la danse et les rencontres littéraires, elle comporte aussi des réflexions plus profondes sur la science, l’éducation, l’emploi et les rencontres avec des chercheurs.

«L’une des missions fondatrices de l’IFM est de soutenir les projets qui favorisent l’ouverture au monde, non seulement par le biais de l’art, les pratiques artistiques, mais surtout par les différentes formes d’accessions aux savoirs», avance Denis Bisson, directeur de l’IFM.

Aperçu du programme

Le troisième mercredi du mois est devenu un rendez-vous immanquable pour les mordus de musique classique à l’occasion du concert classique de midi à l’initiative de Madagascar Mozarteum. Cette année ne dérogera pas à la règle. Le festival d’art urbain «Battle for peace – Ambony ambany» entame sa troisième édition en fédérant des groupes et chorégraphes nationaux et internationaux.

Au mois de mars, l’IFM laissera carte blanche à «Théo & Friends». Si le grand précurseur de Beko est déjà attendu dans la capitale, d’autres artistes partageront la scène avec lui.

Joachin Michaël