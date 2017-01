MEN : trois nouveaux partenariats

Des signatures de conventions entre le ministère de l’Education nationale (Men), l’Alliance française de Taolagnaro, Les Editions bureau des îles et l’Association Miezaka-France viennent d’être effectuées cette semaine à la salle de conférence de ce département à Anosy.

Il s’agit respectivement de la construction d’une infrastructure culturelle et éducative dans l’enceinte du lycée pôle à Taolagnaro, d’une EPP avec Miezaka-France dans le village d’Andranovory de la Commune rurale d’Ambositra II et de la collaboration en matière d’appuis aux fournitures scolaires et d’éditions avec Les Editions bureau des îles.

Selon le Men, ces nouveaux partenariats visent à renforcer et améliorer la valeur de l’éducation ainsi que l’importance de la culture à partir de la base.

