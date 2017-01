Matsiatra Ambony : nodinihina manokana ny mpiasa ECD

Nisy atrikasa nandinihana mikasika ny mpiasa tsy raikitra eny amin’ny sampandraharaham-panjakana sy ny vondrona olona ifotony (ECD), nokarakarain’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana ara-tsosialy (Cnaps) tany Fianarantsoa, Matsiatra Ambony. Nampahafantarina ny andraikitry ny Cnaps, ny olana sedrain’ny mpiasa ECD ary ny tolokevitra haroso any amin’ny fanjakana hamahana azy.

Anisan’ny olana, ny tsy fahafantarana ny antony ny fahataran’ny fanaterana ny antontan-taratasy any amin’ny Cnaps. Tsy mahafeno ara-dalàna ny filazan-karaman’ny mpiasa tsirairay ny ankamaroan’ny mpampiasa hany ka mandany fotoana sy miteraka fahasorenana. Nivoitra koa ny tokony handraisana fepetra manokana mikasika ny karaman’ny mpiasa ECD, ny latsakembony any amin’ny Cnaps satria maro ireo tsy misitraka ny zony.

Tsy atao tara ny fanampian’ny fanjakana

Nilaza ny tompon’andraikitry ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana fa mila ampitomboina ny fanampiana omen’ny fanjakana foibe ary tsy tara, satria miantraika any amin’ny fandoavana ny latsakemboka any amin’ny Cnaps. Toraka izany koa ireo sampandraharaha mampiasa ECD (distrika, sampandraharahan’ny minisitera, …). Nangataka koa ny mpivory handoavana ny latsakemboka telovolana farany, ny volana desambra fa tsy janoary. Tsiahivina fa miandraikitra ny vahoaka sy ny mpanjifa any Matsiatra Ambony ny masoivohon’ny Cnaps Fianarantsoa.

Njaka A.