Litchi : deux conteneurs pré-vendus en Europe

Le marché européen a épuisé tous les stocks de litchi de Madagascar qui arrivent sur le marché. En effet, l’offre n’arrive plus à satisfaire la demande des consommateurs.

«Les premiers conteneurs réceptionnés en fin de semaine dernière n’ont pas suffi à satisfaire les commandes des centrales de la grande distribution. Les conteneurs dont l’arrivée est prévue ce week-end sont déjà pré-vendus, annonçant une fin de campagne plutôt positive», rapporte le Centre technique et horticole de Tamatave (CTHT) dans La lettre du Litchi en date du 5 janvier. Ces deux conteneurs renferment chacune 880 et 300 t de cargaisons.

Pour le CTHT, c’est une «situation inattendue et encore jamais rencontrée lors d’une campagne de commercialisation des litchis de Madagascar». C’est une fin de campagne qui s’annonce positive pour le litchi de Madagascar comparé aux autre pays concurrents comme l’Afrique du Sud, l’île Maurice, La Réunion, ou encore le Mozambique.

Qualité supérieure

Déjà au niveau du prix, le litchi en provenance de Madagascar et celui de l’Afrique du Sud affichent des prix assez compétitifs avec 2 à 3 euros le kilo sur l’ensemble du marché européen alors que les litchis mauricien et réunionnais se vendent entre 6 et 7 euros sur le marché français. Des prix avantageux du fait que la plupart des exportations se font par bateau conventionnel contrairement aux autres pays qui ont choisi de les expédier par avion.

Quoi qu’il en soit, le CTHT de montrer les atouts du litchi de Madagascar par rapport à celui des pays concurrents. Le centre explique cet écoulement rapide des cargaisons des deux navires conventionnels en fin d’année – et par conséquent une rupture d’approvisionnement – par la bonne qualité et tenue des fruits, la semaine supplémentaire de commercialisation due au démarrage précoce de la récolte et la demande encore soutenue de la grande distribution.

Arh.